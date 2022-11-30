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В украинское посольство в Испании прислали письмо со взрывным устройством – есть пострадавший

30 ноября 2022 18:20
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В украинском посольстве в Испании прогремел взрыв. Есть пострадавший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В украинское посольство в Испании прислали письмо со взрывным устройством – есть пострадавший-1

Один из сотрудников открыл почтовый конверт, внутри которого и находилось самодельное взрывное устройство.  Предположительно, отправление было адресовано послу, однако, согласно протоколу, сначала было досмотрено охранником. В результате пострадавший получил легкое ранение, после чего самостоятельно отправился в местную больницу. Территорию вокруг посольства сразу оцепила полиция, сейчас на месте ведутся следственные мероприятия. В посольстве пока отказываются от комментариев.  

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# Взрыв # Фотофакт

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