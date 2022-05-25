«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса
Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток открыл огонь во время уроков. Он был ликвидирован патрульным. Мотивы преступника устанавливаются.
Жертвами стрельбы в школе Техаса стали 19 детей и двое учителей. Новые подробности трагедии
В знак скорби по жертвам в США приспущены государственные флаги. Соболезнование народу США в связи с трагедией в Техасе направил Президент Беларуси.
О том, как становятся убийцами, только лишь получив доступ к оружию, в репортаже Илоны Волынец.
Илона Волынец, СТВ:
Купил винтовку, как только ему исполнилось 18. О чем еще мечтать в совершеннолетие? А потом, облачившись в бронежилет, испытал презент в действии. Хладнокровно выстрелил в родную бабушку, а потом устроил кровавый мастер-класс в начальной школе. И это за пару дней до летних каникул. Торжественная церемония награждения ребят по итогам года так и не состоялась.
Стрелок открыл огонь во время уроков. Жертвами стали 19 школьников и двое учителей. Среди погибших – малыши 9-10 лет. Случившееся стало глубоким потрясением для всего мира. Папа Римский Франциск свою еженедельную проповедь начал с молитвы в память о жертвах этой ужасной трагедии.
Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием. Подробнее.
Память погибших почтили в одной из школ Индии. Дети зажгли свечи и держали в руках плакаты с надписью «дань уважения».
Трагические новости из штата Техас с большой болью восприняли и в нашей стране. Это подчеркнул Александр Лукашенко в соболезновании народу США в связи с произошедшим в городе Ювалд.
Сейчас в больнице находятся более 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В том числе бабушка преступника. Сам же он был ликвидирован патрульным, который прибыл первым на место преступления.
Сразу после трагедии в Сенате США вновь подняли вопрос о введении ограничений на продажу оружия. Как заявил один из сенаторов, именно бездействие властей в этом вопросе является основной причиной массовых расстрелов в Америке.
«Пришло время действовать и остановить оружейное лобби», – заявляет президент США. Вице-президент Камала Харрис призывает наконец принять «разумную и осмысленную политику». И сложно представить, что переживают сейчас родители, дети которых не вернулись живыми из школы.
Илона Волынец:
Только несмотря на все заявления политиков, в американском законодательстве продажи оружия по-прежнему практически никак не регулируются. А число преступлений только растет. Это уже второе массовое убийство в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний подросток на почве расовой ненависти убил 10 человек в продуктовом магазине в штате Нью-Йорк. Что касается вооруженных нападений на учебные заведения, то они происходят настолько часто, что даже в школьной программе есть специальные тренинги. Вот только можно ли к такому подготовиться?
Читайте также:
Американский сенатор о массовом убийстве в школе: «Это происходит только в этой стране и больше нигде»
Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса
18 лет, отправлял фото с оружием. Стало известно, кто стоит за нападением на школу в Техасе