«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса

Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток открыл огонь во время уроков. Он был ликвидирован патрульным. Мотивы преступника устанавливаются. Жертвами стрельбы в школе Техаса стали 19 детей и двое учителей. Новые подробности трагедии В знак скорби по жертвам в США приспущены государственные флаги. Соболезнование народу США в связи с трагедией в Техасе направил Президент Беларуси.

О том, как становятся убийцами, только лишь получив доступ к оружию, в репортаже Илоны Волынец. Илона Волынец, СТВ:

Купил винтовку, как только ему исполнилось 18. О чем еще мечтать в совершеннолетие? А потом, облачившись в бронежилет, испытал презент в действии. Хладнокровно выстрелил в родную бабушку, а потом устроил кровавый мастер-класс в начальной школе. И это за пару дней до летних каникул. Торжественная церемония награждения ребят по итогам года так и не состоялась.

Стрелок открыл огонь во время уроков. Жертвами стали 19 школьников и двое учителей. Среди погибших – малыши 9-10 лет. Случившееся стало глубоким потрясением для всего мира. Папа Римский Франциск свою еженедельную проповедь начал с молитвы в память о жертвах этой ужасной трагедии. Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием. Подробнее. Память погибших почтили в одной из школ Индии. Дети зажгли свечи и держали в руках плакаты с надписью «дань уважения».

Трагические новости из штата Техас с большой болью восприняли и в нашей стране. Это подчеркнул Александр Лукашенко в соболезновании народу США в связи с произошедшим в городе Ювалд. Сейчас в больнице находятся более 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В том числе бабушка преступника. Сам же он был ликвидирован патрульным, который прибыл первым на место преступления.