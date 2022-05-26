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Во Франции вводят продуктовые талоны, чтобы помочь людям с низкими доходами

26 мая 2022 09:03
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Новости Франции. Во Франции вводят продуктовые талоны. В них нуждаются 8 миллионов жителей страны, которые уже сейчас не могут позволить себе еду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции вводят продуктовые талоны, чтобы помочь людям с низкими доходами-1

Такое решение правительство приняло на фоне резкого повышения цен и стремительной инфляции. Продуктовые талоны будут выдавать пенсионерам, людям с низкими доходами и молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Предполагается, что ежемесячно они будут получать чек на определенную сумму. Примерно от 30 до 60 евро. Кроме того, сейчас французское правительство разрабатывает законопроект, который предусматривает продовольственную помощь населению.  

Властям предстоит решить, в каком формате будет устроена поддержка – в виде чека, платежной карты или банковского перевода. Стоит отметить, что мэрии нескольких городов проявили самостоятельность, не дожидаясь официального решения правительства, они уже ввели талоны на еду.

# Экономический кризис # Фотофакт

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