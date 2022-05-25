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Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса

25 мая 2022 11:05
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В Беларуси трагические новости из штата Техас восприняли с большой болью. Это подчеркнул Александр Лукашенко в соболезновании народу США в связи с произошедшим в городе Ювалд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подобные жуткие трагедии случаются, в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме, а также иного деструктивного контента, который создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения. Сегодня всей мировой общественности необходимо объединить усилия для борьбы с этими вызовами, так как они не имеют государственных границ.

От всех белорусов и от себя лично направляю искренние соболезнования и слова поддержки родным погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с трагедией в школе Техаса-4

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# Стрельба в США # Александр Лукашенко # Фотофакт

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