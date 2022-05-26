В Италии произошло извержение вулкана Этна. Дым поднялся на 8 км

А пепел и клубы дыма поднялись на 8 километров. Об этом заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии. Стоит отметить, что Этна – самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Он расположен на восточном побережье Сицилии. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас это приблизительно 3 300 метров. Вспыхивать Этна может несколько раз в год. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.