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В Италии произошло извержение вулкана Этна. Дым поднялся на 8 км

26 мая 2022 08:10
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Новости Италии. В Италии вулкан осветил ночное небо. Извержение лавы произошло на высоте около 3 тысяч метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии произошло извержение вулкана Этна. Дым поднялся на 8 км-1

А пепел и клубы дыма поднялись на 8 километров. Об этом заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии. Стоит отметить, что Этна – самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Он расположен на восточном побережье Сицилии. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас это приблизительно 3 300 метров. Вспыхивать Этна может несколько раз в год. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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