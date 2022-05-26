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Бишкек принимает Евразийский экономический форум. В онлайн-диалоге Беларусь представит Роман Головченко

26 мая 2022 08:25
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26 мая Бишкек принимает Евразийский экономический форум. На связь со столицей Кыргызстана выйдет и Минск. В онлайн-диалоге примет участие премьер-министр Беларуси. В первую очередь будут обсуждаться перспективы стратегического развития интеграции в эпоху глобальных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бишкек принимает Евразийский экономический форум. В онлайн-диалоге Беларусь представит Роман Головченко-1

Из-за пандемии Евразийский экономический форум не проводился два года. Поэтому к сегодняшнему событию повышенный интерес. На форум приглашены свыше двух с половиной тысяч человек из 15 стран. В его рамках пройдет порядка 35 мероприятий. На 27 мая запланировано пленарное заседание с участием глав государств, входящих в ЕАЭС. Как ожидается, свое видение по актуальным вопросам развития союза на саммите изложит Президент Беларуси. Высший Евразийский экономический совет состоится в формате видеоконференции.  

# ЕАЭС # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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