Американский сенатор о массовом убийстве в школе: «Это происходит только в этой стране и больше нигде»

Новости США. Новости из американского штата Техас потрясли весь мир. Жертвами стрельбы в школе там стали 19 детей и четверо взрослых. Стрелок открыл огонь во время уроков в начальной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был ликвидирован патрульным. Оружие для преступления 18-летний парень купил на свой день рождения.

Сейчас в больнице находятся 14 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, в том числе бабушка преступника, в которую он выстрелил перед тем, как поехать в школу. О состоянии других пострадавших пока ничего не известно. В США 18-летний парень убил 19 детей и 4 взрослых, еще 13 человек ранены. Подробнее здесь. Сразу после трагедии в Сенате США вновь подняли вопрос о введении ограничений на продажу оружия. Как заявил один из сенаторов, именно бездействие властей в этом вопросе является основной причиной массовых расстрелов в Америке.

Крис Мерфи, сенатор США:

Это происходит только в этой стране и больше нигде. Нигде больше маленькие дети не идут в школу, думая, что в этот день их могут расстрелять. Нигде больше родителям не приходится говорить со своими детьми, как мне, о том, почему их заперли в ванной и велели вести себя тихо 5 минут на случай, если в здание войдет плохой человек. Нигде больше этого не происходит, кроме как здесь, в Соединенных Штатах Америки. И это выбор. Это наш выбор, чтобы это продолжалось. Что мы делаем? Я здесь, чтобы просить, готов встать на колени и умолять своих коллег найти здесь решение. Нужно найти способ принять необходимые законы, чтобы Америка больше никогда не увидела массовые расстрелы. Нужно, чтобы правительство перестало бездействовать. Стоит отметить, что все предыдущие попытки принять федеральные ограничения на оружие потерпели неудачу. Сейчас в американском законодательстве продажи оружия практически никак не регулируются. В США не требуется никаких разрешений. Это означает, что почти любой человек может его купить.