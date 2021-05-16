Грозит пожизненное заключение. У 19-летнего стрелка из Казани атрофия головного мозга

Новости России. Страшно, когда гибнут дети. Еще страшнее, когда кто-то решает, что имеет право лишать людей жизни. Трагический пример из Казани. Возомнив себя «богом» и назвав людей «биомусором», 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще более 20 человек оказались в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Решительно и без капли сомнения Галявиев взорвал у входа в гимназию самодельное взрывное устройство, ранил двух сотрудников и пошел убивать остальных. Сейчас он под стражей. Вину свою признал. За содеянное грозит пожизненное заключение. Впереди проверка на психическую вменяемость. На первый взгляд и без экспертизы очевидно, что проблемы со здоровьем у преступника есть. В 2020 году ему поставили диагноз атрофия головного мозга. Это необратимое заболевание с поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними. Повлиял ли этот диагноз на действия стрелка, установят специалисты. Несмотря ни на какие заключения, важно лишь то, что жизни детей и отважно пытавшихся их защитить учителей уже не вернуть.

Кадры, на которые невозможно смотреть без содрогания. Похороны двух 14-летних ребят. Они были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. В тот самый, куда зашел стрелок и устроил кровавую расправу. Унесла эта жуткая трагедия жизни и двух учителей. Без сыновей мог остаться имам местной мечети. Старший – восьмиклассник, младший учится в третьем классе. Ребята остались в живых. Однако одному все-таки потребовалась помощь. Девятый класс шел на урок физкультуры, когда вдруг раздался взрыв. Мальчик получил осколочное ранение и сейчас находится в больнице. Его брат смог выбраться целым. Однако забыть, что произошло, он, очевидно, не сможет уже никогда.

Сперва он стрельнул два раза в учительницу, в нашего классного руководителя, которая вела татарский язык, два раза в ногу. И начал расстреливать поочередно по рядам, после чего он шел. Сразу три человека из нашего класса позвонили в полицию. Благодаря этому мы смогли выжить. И вот еще аудиозапись, которая на днях появилась в сети. Школьники, которые прятались в одном из классов в момент стрельбы, записали в момент трагедии на диктофон. И это минуты нечеловеческого ужаса, который пережили эти дети.

Сидите, тише.

Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей. Соболезнование родным и близким погибших и всем жителям Татарстана от имени народа и себя лично в день трагедии направил Александр Лукашенко. Всю неделю белорусы несли цветы и детские игрушки к российской дипмиссии.

Мы, конечно, скорбим и переживаем, нам искренне жаль. Мы плачем, это все печально.