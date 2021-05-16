В Великобритании два дома оказались полностью разрушены из-за взрыва газа. Погиб ребёнок

Новости Великобритании. В результате мощного взрыва в жилом районе в графстве Ланкашир погиб ребенок, еще четыре человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В результате мощного взрыва в жилом районе в графстве Ланкашир погиб ребенок, еще четыре человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Услышав мощный хлопок, многие жители подумали о землетрясении. Однако, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Два дома оказались полностью разрушены, еще один серьезно поврежден. Жители близлежащих зданий эвакуированы.
На месте развернута поисково-спасательная операция. Десятки человек разбирают завалы. Точные причины ЧП предстоит установить специалистам.