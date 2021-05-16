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В Великобритании два дома оказались полностью разрушены из-за взрыва газа. Погиб ребёнок

16 мая 2021 12:29
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Новости Великобритании. В результате мощного взрыва в жилом районе в графстве Ланкашир погиб ребенок, еще четыре человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании два дома оказались полностью разрушены из-за взрыва газа. Погиб ребёнок-1

Услышав мощный хлопок, многие жители подумали о землетрясении. Однако, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Два дома оказались полностью разрушены, еще один серьезно поврежден. Жители близлежащих зданий эвакуированы.

В Великобритании два дома оказались полностью разрушены из-за взрыва газа. Погиб ребёнок-4

На месте развернута поисково-спасательная операция. Десятки человек разбирают завалы. Точные причины ЧП предстоит установить специалистам.

# Взрыв газа # Фотофакт

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