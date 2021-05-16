В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?

Новости Украины. В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. Под домашний арест помещен глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Политика подозревают – цитата – в государственной измене, «посягательстве на нарушение обычаев войны», а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. По одной из статей ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй – вплоть до пожизненного заключения.

Игорь Позняк:

В политических кругах Украины и среди экспертов убеждены: это ничто иное, как политическое преследование. Очевидно, что Медведчук составляет Зеленскому определенную конкуренцию. Ранее закрыли четыре неугодных телеканала, теперь очередь неугодных политиков. Кроме того, не исключается возможность начала «Киевского торга».

Игорь Позняк:

С предложением о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, выступил глава СНБО. Еще больше поражает реакция Европы по поводу ареста Медведчука. Ее попросту нет. Евросоюз закрывает глаза на политические преследования в Киеве, это якобы «внутреннее дело страны», однако никогда не оставляет без внимания Беларусь или Россию. Ну, конечно, это другое.

Игорь Позняк:

Пока украинские власти пытаются зачистить неугодных, радикалы с флагами националистических организаций спокойно устраивают шествия. И если подобные новости, скажем, из Прибалтики не удивили бы, то Киев у меня, например, ну никак не укладывается в голове. Большинство ветеранов Великой Отечественной, к сожалению, ушли от нас – время неумолимо, но, к счастью, вот такого они не увидели, когда по улицам Киева идут поклонники нацистов.

Игорь Позняк:

Это кадры с недавнего марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» в центре украинской столицы. Радикалы выкрикивают националистические лозунги, есть и жесты в стиле нацистского приветствия. В годы Великой Отечественной войны дивизия «Галичина» входила в нацистскую структуру войск СС. На ее счету преступления против мирного населения.