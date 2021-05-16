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В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?

16 мая 2021 18:08
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Новости Украины. В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. Под домашний арест помещен глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Политика подозревают – цитата – в государственной измене, «посягательстве на нарушение обычаев войны», а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. По одной из статей ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй – вплоть до пожизненного заключения.

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-1

Игорь Позняк:
В политических кругах Украины и среди экспертов убеждены: это ничто иное, как политическое преследование. Очевидно, что Медведчук составляет Зеленскому определенную конкуренцию. Ранее закрыли четыре неугодных телеканала, теперь очередь неугодных политиков. Кроме того, не исключается возможность начала «Киевского торга».

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-4

Игорь Позняк:
С предложением о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, выступил глава СНБО. Еще больше поражает реакция Европы по поводу ареста Медведчука. Ее попросту нет. Евросоюз закрывает глаза на политические преследования в Киеве, это якобы «внутреннее дело страны», однако никогда не оставляет без внимания Беларусь или Россию. Ну, конечно, это другое.

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-7

Игорь Позняк:
Пока украинские власти пытаются зачистить неугодных, радикалы с флагами националистических организаций спокойно устраивают шествия. И если подобные новости, скажем, из Прибалтики не удивили бы, то Киев у меня, например, ну никак не укладывается в голове. Большинство ветеранов Великой Отечественной, к сожалению, ушли от нас – время неумолимо, но, к счастью, вот такого они не увидели, когда по улицам Киева идут поклонники нацистов.

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-10

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-12

Игорь Позняк:
Это кадры с недавнего марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» в центре украинской столицы. Радикалы выкрикивают националистические лозунги, есть и жесты в стиле нацистского приветствия. В годы Великой Отечественной войны дивизия «Галичина» входила в нацистскую структуру войск СС. На ее счету преступления против мирного населения.

В Украине власти взялись за чистку рядов неугодных. В чём подозревают политика Виктора Медведчука?-15

Игорь Позняк:
Митинг вызвал широкий общественный резонанс. Позже даже возбудили уголовное дело. Спустя два дня осудили шествие в МИД страны и офисе президента. Однако остается вопрос: если все против, как мог в принципе состояться такой марш?

# Международная политика # Виктор Медведчук # Владимир Зеленский # Фотофакт

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