«Убежище – это скрыться, чтобы ракета не попала». Жители Израиля делятся страшными подробностями жизни во время обстрелов

Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Попытки урегулировать ситуацию в регионе вновь предпринимает Совет безопасности ООН.

Что сейчас происходит в израильском Ашдоде, рассказывают сами жители.

Юлия Шейн, жительница города Ашдод:

Сегодня первый раз, когда я вышла из дома после начала ракетного обстрела территории Израиля. Говорить постараюсь очень быстро, потому что в любой момент может быть нужно убегать в подъезд. В каждом из наших городов есть определенное количество секунд, за которое мы должны успеть найти укрытие. В Ашдоде это 45 секунд, то есть за 45 секунд нужно найти себе место, где ты будешь в безопасности. Юлия Шейн:

Людей на улице практически нет, сегодня выходят на улицу только в случае крайней необходимости: либо в аптеку, либо в магазин за продуктами. И, опять же, это близлежащий магазин.

Юлия Шейн:

Что касается ощущений, то, конечно, они малоприятные, потому что не можешь даже спокойно пойти в душ или сделать что-то покушать. Ожидаешь, когда же будет эта сирена, чтобы тебе успеть закончить эти дела и вовремя оказаться в комнате безопасности, это называется МАМАД.

Михаэль, сын Юлии, житель города Ашдод:

МАМАД – это такая комната, что если, например, попадет ракета, ей будет все равно. Она останется такой же. В комнате может закрываться дверь. Убежище – это скрыться, чтобы ракета не попала. Наш железный купол нам помогает в этом. Железный купол перехватывает эти ракеты.

Юлия Шейн:

Мне повезло, в моем доме есть МАМАД – это одна из спален. Но в домах более старой постройки этих комнат нет. И людям приходится либо выбегать на лестничную площадку и пережидать там момент взрыва, либо спускаться вниз. Внизу есть комната безопасности, но она рассчитана для жильцов всего дома.

Юлия Шейн:

Опять же, если мы возьмем четвертый этаж, то с четвертого этажа далеко не все успевают дойти, за считаные секунды спуститься вниз. Палестино-израильский конфликт стал причиной беспорядков и в Европе (подробнее здесь).

Юлия Шейн:

Пожилые люди, семьи с детьми маленькими – это проблема. И поскольку сирен в последнее время очень много, то даже нет смысла бегать туда-сюда. Многие даже стелют одеяла, кладут подушки и ночуют прямо на лестничных площадках.

Юлия Шейн:

Но даже в это сложное время люди не перестают шутить и поддерживать друг друга. Очень много постов есть в социальных сетях, когда семьи из городов более спокойных приглашают семьи из пострадавших районов, из пострадавших населенных пунктов, чтобы они приехали на время, пока не закончится вся эта ситуация, пока не нормализуется вся обстановка.