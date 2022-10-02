Вспомнили статью Путина об украинском и русском народах. 40% украинцев год назад её поддержали

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе « САСС уполномочен заявить » .

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Есть много случаев, к сожалению, когда мы видим, что народ настроен одним образом… Давайте вспомним прошлое лето, статью Владимира Путина про то, что украинский и русский народы – это почти один народ, и проведенное после этого социологическое исследование в Украине украинскими социологами, которое зафиксировало почти 40%-ную поддержку тогда, год назад всего-навсего, вот этой статьи Владимира Путина. И, соответственно, дальнейшие действия мы можем видеть.

Поэтому народ и элиты – это совсем разные вещи. Первое.

Второе. Надо понимать, какое давление оказывается на сербские и боснийские элиты, чтобы они присоединились к Европе. Народу, они всегда считают, можно что-то рассказать, а действовать по-другому. Да, конечно, есть огромный фактор народной поддержки России и Беларуси. Но важно понимать, что элиты здесь оказываются в очень ограниченной ситуации. И то, что они сейчас продолжают оставаться союзниками России и Беларуси, это говорит об очень важном.