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Новости по тегу #Леонид Дубаневич

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х
09 мая 2025 12:04

«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х

Немцы рассказывали «свою правду» – как велась фашистская пропаганда на оккупированной территории?
09 мая 2025 11:43

Немцы рассказывали «свою правду» – как велась фашистская пропаганда на оккупированной территории?

Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия
09 мая 2025 11:31

Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия

«Леди Смерть» убила 309 фашистов. Эти женщины наравне с мужчинами приближали Победу в 40-х. Вспоминаем их подвиги
09 мая 2022 14:43

«Леди Смерть» убила 309 фашистов. Эти женщины наравне с мужчинами приближали Победу в 40-х. Вспоминаем их подвиги

«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины?
01 мая 2022 16:54

«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины?