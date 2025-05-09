Новости по тегу #Леонид Дубаневич

«То же самое – знаменитые кадры, где поднимается флаг над Рейхстагом. Это тоже постановочно Халдей снимал. Там несколько дублей».
«Там прославлялся Гитлер, что освободил от тирании Сталина, от большевиков. Что уже Москву взяли, что до Урала дошли. А как проверишь?»
Тех, у кого находили хотя бы один экземпляр газеты, расстреливали. За голову Омельянюка обещали огромные деньги.
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