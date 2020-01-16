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Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны

16 января 2020 08:11
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Новости России. Государственная дума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны-1

Главу Федеральной налоговой службы на место ушедшего в отставку Дмитрия Медведева предложил Владимир Путин. Пленарное заседание по этому вопросу состоится уже сегодня, 16 января.

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны-4

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны-6

Напомним, накануне по итогам послания российского лидера к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе складывает полномочия. Такое решение премьер объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны-9

# Международная политика # Владимир Путин # Михаил Мишустин # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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