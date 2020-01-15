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Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку

15 января 2020 13:55
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Новости России. Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. 

По информации ТАСС, Медведев считает такой шаг разумным на фоне озвученных президентом предложений об изменении Конституции. 

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», – пояснил премьер-министр России. 

По словам Медведева, правительству следует дать президенту возможность принимать все необходимые решения в нынешней ситуации. 

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Медведев

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