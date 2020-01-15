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Правительство Австралии выделит пострадавшим от пожаров 40 млн долларов

15 января 2020 13:21
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Новости Австралии. Австралия выделит дополнительные средства для помощи пострадавшим от пожаров. На эти цели власти планируют потратить ещё 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Правительство Австралии выделит пострадавшим от пожаров 40 млн долларов -1

Помощь будет выделяться по мере необходимости для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые живут или работают в пострадавших районах. Деньги можно будет потратить на еду или оплату коммунальных счетов, покупку одежды и бензина.

Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы

Правительство Австралии выделит пострадавшим от пожаров 40 млн долларов -4

Также  правительство разово выделит более 250 долларов на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В результате природных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы в пламени погибли 17 человек и около миллиона животных.

# Пожар # Фотофакт

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