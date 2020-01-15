Правительство Австралии выделит пострадавшим от пожаров 40 млн долларов

Новости Австралии. Австралия выделит дополнительные средства для помощи пострадавшим от пожаров. На эти цели власти планируют потратить ещё 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралия выделит дополнительные средства для помощи пострадавшим от пожаров. На эти цели власти планируют потратить ещё 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь будет выделяться по мере необходимости для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые живут или работают в пострадавших районах. Деньги можно будет потратить на еду или оплату коммунальных счетов, покупку одежды и бензина.
Также правительство разово выделит более 250 долларов на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В результате природных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы в пламени погибли 17 человек и около миллиона животных.