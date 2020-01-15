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Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

15 января 2020 16:43
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Новости России. Правительство России уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после рабочей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России-1

Она состоялась по итогам послания российского лидера к Федеральному собранию. Такое решение Медведев объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России-4

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В свою очередь Путин поблагодарил Дмитрия Медведева за работу и поручил уходящему кабмину исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Сообщается, что в будущем Дмитрий Медведев займет должность заместителя главы Совета безопасности.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России-7

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Владимир Путин # Фотофакт

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