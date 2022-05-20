Утерянную картину Тициана стоимостью не менее 7 млн евро представили в Италии

Картина под названием «Мужчина в берете» исчезла в 2003 году, и по одной из версий, незаконно была вывезена в Швейцарию. Полиция смогла найти шедевр, когда его тайно привезли в страну для реставрации. Вновь обретенный шедевр, который по оценке экспертов, стоит не менее 7 млн евро, объявлен собственностью государства.