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Годовщина штурма Капитолия. В США узнали, как люди относятся к этому событию

06 января 2022 21:13
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Новости США. 6 января, в годовщину штурма Капитолия, крупное американское издание провело исследование, в котором пыталось выяснить, как люди относятся к этому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Годовщина штурма Капитолия. В США узнали, как люди относятся к этому событию-1

Около 57 % опрошенных считают, что подобное может повториться в ближайшее время. А 63 % респондентов уверены, что случившееся 6 января 2021-го изменило отношение американцев к правительству. При этом 55 % считают, что Джо Байден законно выиграл выборы. Хотя годом ранее так считали 58 % опрошенных.  

Годовщина штурма Капитолия. В США узнали, как люди относятся к этому событию-4

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа захватили здание Конгресса, чтобы помешать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден.  

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# Социологический опрос # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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