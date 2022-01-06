Годовщина штурма Капитолия. В США узнали, как люди относятся к этому событию

Новости США. 6 января, в годовщину штурма Капитолия, крупное американское издание провело исследование, в котором пыталось выяснить, как люди относятся к этому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.