Убиты 18 полицейских, перекрыты трассы. В Казахстане проходит спецоперация по зачистке населённых пунктов

Новости Казахстана. Захват и поджоги административных зданий, нападения на полицейских, погромы и мародерство, атаки на государственные СМИ. Режим ЧП по-прежнему действует в Казахстане. Там сейчас проходит антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране используется пресловутая технология управляемого хаоса, которая применялась в других государствах, где произошли цветные революции и перевороты.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Эти кадры из Казахстана 2022-го вполне могли бы оказаться белорусской реальностью в августе 2020-го. Те же методы, лозунги и методички. Только ситуация в Казахстане развивалась буквально за считаные часы. Протесты начались в первые дни нового года. Причиной стало двукратное повышение цен на газ. Вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли первые столкновения митингующих с силовиками, после чего президент Токаев отправляет в отставку правительство. В стране начинается настоящий ад.

Больше всего под протестные настроения попадает Алма-Ата. К вечеру 5 января здесь полностью разгромлены десятки административных зданий, в том числе местный акимат и аэропорт. Кроме того, мародеры напали на офисы пяти телеканалов, разграблены магазины и банки. Общая сумма ущерба по приблизительным подсчетам – около 92 миллионов долларов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек, убиты 18 полицейских, и это явно не окончательная цифра. В столице Казахстана ситуация относительно спокойная, но административные здания в Нур-Султане находятся под усиленной охраной. Что касается белорусов, то по информации нашего МИД, в посольство в Казахстане уже обратились порядка 10 наших соотечественников. В основном с вопросами о возвращении домой. Проводят досмотр вещей и транспорта, усиливают охрану общественного порядка. Как развивается ситуация в Казахстане – читайте здесь.

Сергей Шуманский:

Вечером 5 января президент Казахстана обращается в ОДКБ за помощью в борьбе с террористами. Сложившуюся ситуацию Токаев описывает как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. По приблизительным оценкам военных аналитиков, число боевиков в Казахстане может составлять 50 тысяч. Для страны с населением около 15 миллионов человек это действительно колоссальная цифра.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан:

Данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства. И самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь.

Уже утром становится известно, что для стабилизации обстановки в Казахстан будут направлены коллективные силы ОДКБ. В составе миротворческого контингента – вооруженные силы Беларуси, России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Основными задачи миротворцев станет охрана государственных и военных объектов и оказание содействия местным силам правопорядка. Из Беларуси в Казахстан уже вылетела миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Сергей Шуманский:

Между тем российские миротворцы уже прибыли в Казахстан. Речь идет о подразделениях 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Скорее всего, они сразу же направятся в Алма-Ату, где сейчас проходит спецоперация по зачистке города от террористов. Задержаны уже более 2 тысяч человек. Местным жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам и по возможности укрыться в безопасном месте.