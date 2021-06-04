Ущерб от штурма Капитолия оценили в 1,5 млн долларов. Как накажут виновных в беспорядках?

Новости США. 1,5 миллиона долларов – именно в такую сумму Министерство юстиции США оценило ущерб от штурма Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о незаконном вторжении в здание Конгресса сторонников Дональда Трампа в январе 2021 года.

Траты на ремонт сторона обвинения намерена возложить на участников беспорядков. Те, кого признают виновными в менее тяжких правонарушениях, должны будут заплатить по 500 долларов. А тот, кто проходит по более серьезной статье, – 2 тысячи.

В ходе захвата Капитолия демонстранты выбили окна и двери. Поврежденными оказались предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.