В Казахстане проходит антитеррористическая операция. Режим ЧП по-прежнему действует

Новости Казахстана. Захват и поджоги административных зданий, нападения на полицейских, погромы и мародерство, атаки на государственные СМИ. Режим ЧП по-прежнему действует в Казахстане. Там сейчас проходит антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране используется пресловутая технология управляемого хаоса, которая применялась в других странах, где произошли цветные революции и госперевороты.