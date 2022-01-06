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В Казахстане проходит антитеррористическая операция. Режим ЧП по-прежнему действует

06 января 2022 14:07
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Новости Казахстана. Захват и поджоги административных зданий, нападения на полицейских, погромы и мародерство, атаки на государственные СМИ. Режим ЧП по-прежнему действует в Казахстане. Там сейчас проходит антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане проходит антитеррористическая операция. Режим ЧП по-прежнему действует-1

В стране используется пресловутая технология управляемого хаоса, которая применялась в других странах, где произошли цветные революции и госперевороты.

В Казахстане проходит антитеррористическая операция. Режим ЧП по-прежнему действует-4

Президент Казахстана описал сложившуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, так как многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. В результате массовых беспорядков пострадали более тысячи человек. Погибли 14 полицейских, и это не окончательная цифра. Все это – прямое свидетельство экстремистского и террористического характера действий преступных группировок.

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# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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