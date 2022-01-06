Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан

За помощью в борьбе с террористами в ОДКБ обратился президент Казахстана. Он описал сложившуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, так как многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. В результате массовых беспорядков пострадали более тысячи человек. Погибли 14 полицейский, это еще не окончательная цифра. Все это – прямое свидетельство экстремистского и террористического характера действий преступных группировок.

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