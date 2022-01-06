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Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан

06 января 2022 11:24
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Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит антитеррористическая операция. Жителям рекомендовали укрыться дома.

Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан-1

В составе миротворческого контингента подразделения – Вооруженные Силы Беларуси, России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Задачи миротворцев – охрана государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка.

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Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан-4

За помощью в борьбе с террористами в ОДКБ обратился президент Казахстана. Он описал сложившуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, так как многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. В результате массовых беспорядков пострадали более тысячи человек. Погибли 14 полицейский, это еще не окончательная цифра. Все это – прямое свидетельство экстремистского и террористического характера действий преступных группировок.

Подробности в видеоматериале.

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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