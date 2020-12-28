Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете

Новости мира. Ситуация с распространением COVID-19 – не последняя пандемия на планете, к этому надо быть готовым. Такое предупреждение озвучил глава ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коронавирус стал глобальным кризисом не только для мирового здравоохранения. Пострадали и другие сферы, в первую очередь экономика. Человечество должно извлечь уроки из этой ситуации – считает директор Организации.
В мире уже больше 81 миллиона заражений. Не все страны оказались готовы даже ко второй волне коронавируса. Страны вводят новые ограничения и даже локдауны, но вряд ли это можно считать спасением.
Так, в Японии начинает действовать запрет на въезд иностранных граждан. Он продлится до конца января. Ужесточает правила въезда с 28 декабря и Турция. Все прибывающие самолетами теперь должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус. С 30 декабря правило обязательно и для тех, кто путешествует наземным транспортом.