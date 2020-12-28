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Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете

28 декабря 2020 06:39
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Новости мира. Ситуация с распространением COVID-19 – не последняя пандемия на планете, к этому надо быть готовым. Такое предупреждение озвучил глава ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус стал глобальным кризисом не только для мирового здравоохранения. Пострадали и другие сферы, в первую очередь экономика. Человечество должно извлечь уроки из этой ситуации – считает директор Организации.

Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете-1

В мире уже больше 81 миллиона заражений. Не все страны оказались готовы даже ко второй волне коронавируса. Страны вводят новые ограничения и даже локдауны, но вряд ли это можно считать спасением.

Так, в Японии начинает действовать запрет на въезд иностранных граждан. Он продлится до конца января. Ужесточает правила въезда с 28 декабря и Турция. Все прибывающие самолетами теперь должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус. С 30 декабря правило обязательно и для тех, кто путешествует наземным транспортом.

Глава ВОЗ о коронавирусе: нынешняя ситуация – не последняя пандемия на планете-4

А в США в целях не допустить распространения так называемой британской версии COVID всех прибывающих из Великобритании будут тестировать.

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# Коронавирус # Тедрос Адханом Гебрейесус # Фотофакт

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