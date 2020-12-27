Ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Ураган «Белла» бушует во Франции

Новости Франции. На севере Франции бушует ураган «Белла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В семи департаментах объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Шквальный ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Уже около 12 тысяч домов остались без электричества. Местные власти рекомендуют жителям не выходить на улицу.

Последствия урагана также ощутила на себе и Великобритания, где проливные дожди спровоцировали наводнения. Метеослужба описывает «Беллу» как классический зимний шторм, который может происходить несколько раз в год.