Прямой эфир

Ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Ураган «Белла» бушует во Франции

27 декабря 2020 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. На севере Франции бушует ураган «Белла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В семи департаментах объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Ураган «Белла» бушует во Франции-1

Шквальный ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Уже около 12 тысяч домов остались без электричества. Местные власти рекомендуют жителям не выходить на улицу.

Ветер валит деревья и столбы, обрывает линии электропередачи. Ураган «Белла» бушует во Франции-4

Последствия урагана также ощутила на себе и Великобритания, где проливные дожди спровоцировали наводнения. Метеослужба описывает «Беллу» как классический зимний шторм, который может происходить несколько раз в год.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае. Погибли 7 человек
27 декабря 2020 14:01

Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае. Погибли 7 человек

В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января
27 декабря 2020 12:45

В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января

Стрельба в боулинге и на съёмках клипа. В США погибли несколько человек
27 декабря 2020 11:28

Стрельба в боулинге и на съёмках клипа. В США погибли несколько человек