Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других

Коронавирус добрался до Антарктиды, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Там заразились 36 сотрудников чилийской научной станции. Теперь на Земле не осталось континентов, свободных от пандемии.

Тем временем специалисты заявили, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса на 56 % заразнее других. Вирус-мутант уже выявили в девяти странах мира.

С завтрашнего дня Чехия ужесточает ограничения до пятого уровня эпидугрозы. В стране закроют все, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. С 21:00 вечера до 05:00 утра вводится комендантский час.