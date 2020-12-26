Прямой эфир

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других

26 декабря 2020 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коронавирус добрался до Антарктиды, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Там заразились 36 сотрудников чилийской научной станции. Теперь на Земле не осталось континентов, свободных от пандемии.

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других-1

Тем временем специалисты заявили, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса на 56 % заразнее других. Вирус-мутант уже выявили в девяти странах мира.

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других-4

С завтрашнего дня Чехия ужесточает ограничения до пятого уровня эпидугрозы. В стране закроют все, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. С 21:00 вечера до 05:00 утра вводится комендантский час.

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других-7

С 28 декабря Япония вводит запрет на въезд в страну.

В Турции с понедельника туристы должны будут предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города
26 декабря 2020 18:40

В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города

Стрельба в Берлине. Четверо раненых, подробности выясняют
26 декабря 2020 18:38

Стрельба в Берлине. Четверо раненых, подробности выясняют

Перед подрывом автомобиля в американском Нэшвилле неизвестные оставили аудиопослапание
26 декабря 2020 18:33

Перед подрывом автомобиля в американском Нэшвилле неизвестные оставили аудиопослапание