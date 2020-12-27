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В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января

27 декабря 2020 12:45
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В Париже синоптики обещают солнечную, но ветреную погоду. Столбик термометра здесь покажет +7°C, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января-1

В Вене +3°C, без осадков. В Риме 11 тепла, возможен дождь. Дождливо будет в Мадриде. Температура воздуха около 6 градусов тепла.  

В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января-4

Небольшой дождь и +7°C обещают в столице Болгарии. Анкара балует солнечной погодой, здесь обещают до +8°C. В Афинах возможен дождь, при этом сохранится теплая погода, до +15°C.  

В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января-7

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C и мокрый снег, в Вильнюсе на градус выше и без осадков. В Варшаве солнечно, до 5 градусов тепла. В Киеве +1°C и дождь. В Москве осадки не ожидаются, зато будет морозно. Синоптики обещают -5°C.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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