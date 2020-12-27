В Афинах +15, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 28 декабря по 3 января

В Париже синоптики обещают солнечную, но ветреную погоду. Столбик термометра здесь покажет +7°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю
В Париже синоптики обещают солнечную, но ветреную погоду. Столбик термометра здесь покажет +7°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю
В Вене +3°C, без осадков. В Риме 11 тепла, возможен дождь. Дождливо будет в Мадриде. Температура воздуха около 6 градусов тепла.
Небольшой дождь и +7°C обещают в столице Болгарии. Анкара балует солнечной погодой, здесь обещают до +8°C. В Афинах возможен дождь, при этом сохранится теплая погода, до +15°C.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C и мокрый снег, в Вильнюсе на градус выше и без осадков. В Варшаве солнечно, до 5 градусов тепла. В Киеве +1°C и дождь. В Москве осадки не ожидаются, зато будет морозно. Синоптики обещают -5°C.