Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае. Погибли 7 человек

Новости Китая. В Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли семь человек, еще столько же ранены. Всех пострадавших госпитализировали.

Атака произошла в городе Кайюань на северо-востоке страны. Мужчина набросился на людей около ресторана на одной из центральных улиц. Прибывшим на место ЧП полицейским удалось обезоружить злоумышленника и задержать его. Мотивы нападавшего выясняются.