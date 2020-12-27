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Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае. Погибли 7 человек

27 декабря 2020 14:01
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Новости Китая. В Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли семь человек, еще столько же ранены. Всех пострадавших госпитализировали.

Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае. Погибли 7 человек-1

Атака произошла в городе Кайюань на северо-востоке страны. Мужчина набросился на людей около ресторана на одной из центральных улиц. Прибывшим на место ЧП полицейским удалось обезоружить злоумышленника и задержать его. Мотивы нападавшего выясняются.

# Нападение # Фотофакт

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