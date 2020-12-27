ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 81 миллиону. За последние сутки зарегистрировано более 400 тысяч новых случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 81 миллиону. За последние сутки зарегистрировано более 400 тысяч новых случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 декабря сразу несколько европейских государств начали массовую вакцинацию от коронавируса.
В первую очередь прививки сделают медицинским работникам. На начальном этапе кампании вакцину получат не более 5000 человек из приоритетных групп в каждой стране.
Ну а пока страны продолжают вводить ограничения. Так, Чехия с 27 декабря повысила уровень эпидугрозы до максимального. Закрыты все объекты, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. С 9 вечера до 5 утра будет действовать комендантский час.
В Израиле начал действовать тотальный карантин. Гражданам запрещено удаляться более чем на километр от места жительства. Общественные места и магазины, за исключением продуктовых, закрыты. Ресторанам запрещено работать даже на вынос.