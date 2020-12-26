Новую мутацию коронавируса нашли уже в восьмой стране Европы. Число заразившихся в мире достигло 80 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 80 миллионов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Только за последние сутки количество инфицированных увеличилось более чем на 655 тысяч.
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 80 миллионов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Только за последние сутки количество инфицированных увеличилось более чем на 655 тысяч.
Новая мутация вируса выявлена уже в восьми странах Европы. Сегодня штамм обнаружен во Франции у мужчины, прибывшего из Великобритании.
На фоне сложной эпидобстановки в Канаде вводят жесткие ограничения. Жителям Оттавы и Торонто рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. Закрыты кафе и рестораны. Работать будут только магазины с товарами первой необходимости. Людям запрещено ходить друг к другу в гости.