Новую мутацию коронавируса нашли уже в восьмой стране Европы. Число заразившихся в мире достигло 80 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 80 миллионов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Только за последние сутки количество инфицированных увеличилось более чем на 655 тысяч.

Новая мутация вируса выявлена уже в восьми странах Европы. Сегодня штамм обнаружен во Франции у мужчины, прибывшего из Великобритании.