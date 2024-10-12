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Трамп призывает казнить мигрантов за убийство американцев

12 октября 2024 11:09
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По мнению экс-президента Америки и кандидата от республиканцев на пост главы государства Дональда Трампа, мигрантов следует казнить в ряде случаев, пишет РИА Новости.

Так, условиями для исключительной меры наказания для мигрантов является убийство гражданина Штатов или сотрудника органов правопорядка, считает Трамп. Об этом кандидат на пост президента США сообщил в ходе своего выступления в Колорадо.

# Международная политика # Дональд Трамп

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