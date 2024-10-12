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В Японии премьер Исиба публично напомнил о ядерных бомбардировках со стороны США

12 октября 2024 10:29
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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе дебатов, где приняли участие главы политических партий, поднял тему об атомных ударах США по японским городам, пишет РИА Новости.

Исиба высказался о необходимости создания мира, в котором нет ядерного оружия. Политик рассказал о своих эмоциях, когда видел фотоматериалы последствий атомной бомбы, сброшенной Вашингтоном в 1945 году на Хиросиму.

# Международная политика

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