В Японии премьер Исиба публично напомнил о ядерных бомбардировках со стороны США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе дебатов, где приняли участие главы политических партий, поднял тему об атомных ударах США по японским городам, пишет РИА Новости.

Исиба высказался о необходимости создания мира, в котором нет ядерного оружия. Политик рассказал о своих эмоциях, когда видел фотоматериалы последствий атомной бомбы, сброшенной Вашингтоном в 1945 году на Хиросиму.