NYT: ВСУ применяют беспилотники, выбрасывающие раскалённый металл

ВСУ начали использовать дроны, которые выбрасывают раскаленный металл, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Газета пишет, что ВС Украины крепят к БПЛА канистры с термитом, что придает ему способность выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2 427 градусов по Цельсию. В ВСУ такое оружие называют «дроны-драконы».