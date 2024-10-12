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NYT: ВСУ применяют беспилотники, выбрасывающие раскалённый металл

12 октября 2024 11:27
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ВСУ начали использовать дроны, которые выбрасывают раскаленный металл, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Газета пишет, что ВС Украины крепят к БПЛА канистры с термитом, что придает ему способность выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2 427 градусов по Цельсию. В ВСУ такое оружие называют «дроны-драконы».

В ООН утверждают, что использование зажигательного оружия способно привести к огромным разрушениям, а также нанести ущерб окружающей среде. Организация Human Rights Watch утверждает, что последствия применения зажигательного оружия с термитной смесью – «ужасающие».

# Международная политика

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