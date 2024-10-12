NYT: ВСУ применяют беспилотники, выбрасывающие раскалённый металл

ВСУ начали использовать дроны, которые выбрасывают раскаленный металл, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
ВСУ начали использовать дроны, которые выбрасывают раскаленный металл, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
Газета пишет, что ВС Украины крепят к БПЛА канистры с термитом, что придает ему способность выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2 427 градусов по Цельсию. В ВСУ такое оружие называют «дроны-драконы».
В ООН утверждают, что использование зажигательного оружия способно привести к огромным разрушениям, а также нанести ущерб окружающей среде. Организация Human Rights Watch утверждает, что последствия применения зажигательного оружия с термитной смесью – «ужасающие».