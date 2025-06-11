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Около 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе

11 июня 2025 05:57
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Почти 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе. Как сообщила мэр города Карен Басс, у некоторых из них при себе было огнестрельное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе-2

В ходе продолжающихся беспорядков разграблены несколько предприятий в городе, сожжены автомобили. Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Люди вышли на улицы, выражая недовольство жесткими методами задержания нелегалов миграционной полицией. Постепенно мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ответ на эскалацию президент Дональд Трамп направил в город военнослужащих национальной гвардии США.  

# Новости США # США # Протесты

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