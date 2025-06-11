Около 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе

Почти 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе. Как сообщила мэр города Карен Басс, у некоторых из них при себе было огнестрельное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 400 человек задержаны во время массовых протестов в Лос-Анджелесе. Как сообщила мэр города Карен Басс, у некоторых из них при себе было огнестрельное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе продолжающихся беспорядков разграблены несколько предприятий в городе, сожжены автомобили. Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Люди вышли на улицы, выражая недовольство жесткими методами задержания нелегалов миграционной полицией. Постепенно мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ответ на эскалацию президент Дональд Трамп направил в город военнослужащих национальной гвардии США.