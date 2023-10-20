В Латвии нашли предлог для закрытия Балтийского моря от России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае, если в ходе следствия будет установлена причастность России к нанесению ущерба газовой инфраструктуре, плавание в Балтийском море для российских кораблей может быть запрещено. Об этом сообщает РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что тема закрытия Балтийского моря для российских судов будет рассматриваться только после того, как будут известны конкретные результаты расследования. В настоящий момент усилено дежурство НАТО на Балтике.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией, что произошло одновременно с поломкой газопровода Balticconnector. В настоящий момент ведется следствие, проверяются суда, находившиеся в районе происшествия.