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Reuters: МИД Финляндии связался с РФ и КНР из-за повреждения Balticconnector

20 октября 2023 14:22
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Министерство иностранных дел Финляндии направило России и Китаю обращение по поводу повреждений газопровода Balticconnector и коммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. 

Также Финляндия обратилась к Китаю с просьбой помочь установить связь с судном Newnew Polar Bear, о котором идет речь в расследовании. Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был остановлен 8 октября в результате возможной утечки. Представители НАТО заявили, что готовы содействовать расследованию этого инцидента.

# Международная политика

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