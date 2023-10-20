Reuters: МИД Финляндии связался с РФ и КНР из-за повреждения Balticconnector

Министерство иностранных дел Финляндии направило России и Китаю обращение по поводу повреждений газопровода Balticconnector и коммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Также Финляндия обратилась к Китаю с просьбой помочь установить связь с судном Newnew Polar Bear, о котором идет речь в расследовании. Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был остановлен 8 октября в результате возможной утечки. Представители НАТО заявили, что готовы содействовать расследованию этого инцидента.