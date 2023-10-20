Украинскому националисту Ярославу Гунько выдвинуто обвинение в геноциде мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственный комитет РФ, пишет РИА Новости.

Гунько, родившийся в 1925 году, служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», созданной в 1943 году. По данным следователей, в результате действий Гунько и его сослуживцами в феврале 1944 года было уничтожено не менее 500 советских граждан. В настоящий момент решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном аресте.

Ранее, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский побывал в канадском парламенте. В числе приглашенных был и 98-летний Гунько, представленный как ветеран Второй мировой войны из Украины и Канады, который боролся за независимость Украины против русских. Его встречали аплодисментами. Однако, когда стало известно, что он служил в дивизии СС «Галичина», то образовался скандал.