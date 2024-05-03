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Гигин о борьбе с беспилотниками в зоне СВО: некоторые практики остались со времён Великой Отечественной

03 мая 2024 20:15
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим события на международной политической арене и достижения белорусской армии. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин о борьбе с беспилотниками в зоне СВО: некоторые практики остались со времён Великой Отечественной-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:
Одна из ошибок украинцев, например (я думаю, про ошибки России вы везде найдете, уже так анализируют, разбирают до деталей) – они тратят очень много зенитных ракет.

Григорий Азаренок, СТВ:«2»
Они HIMARS [химарсы, хаймарсы] на Донецк, на Белгород не жалеют.

Хаймарсы и атакамсы [ракета ATACMS] – это отдельная история. Но что касается ПВО – это же западный анализ, мы знаем. Вот русские запускают свои «Герани», они их почти все сбивают. Но эти «Герани» тестируют их систему ПВО. Как работать надо? Это система РЭБ. И вот Батька не зря на ВНС сказал про 2 миллиона стволов, которые у нас есть на складах. У нас 2 миллиона стрелкового оружия. Мобильные стрелковые группы. То есть не по каждой цели надо задействовать ПВО. ПВО работает по самолетам, по беспилотникам самолетного типа и так далее. По тем объектам, по которым не надо работать.

А вот та же наша тероборона, наше народное ополчение, оно в том числе должно в случае чего бороться и с такими вот малыми беспилотниками, которые сейчас роями кружат. Ведь последние разработки говорят о том, что если начинали беспилотники такого типа, как Bayraktar, российский разведыватель «Орлан-10», потом барражирующие снаряды типа российского «Ланцета», а теперь вообще говорят о том, что на одного солдата в современных условиях боя будет два, а то и три беспилотника.

Григорий Азаренок:
И поэтому сейчас вот эта знаменитая шутка: кто бы знал, что самый современный крутой танк современности будет выглядеть, как избушка на курьих ножках.

Вадим Гигин:
Мы с вами были между Горловкой и Артемовском. Помните, мы приехали в Горловку, люди радовались, что пасмурно. И беспилотники не летают.

Ситуация в корне изменилась. Помните, как мы на машине уже уходили с открытой местности в грязи этих опорников, когда солнце выглянуло? Не так минометного обстрела боялись те, кто нас сопровождал. За нас, конечно, опасались, как именно беспилотников. А сейчас там бы их рои были, этих беспилотников – десятки. Достаточно одного, чтобы по такой машине отработать. Понимаете? Вы это знаете, конечно, безусловно. Я говорю: вот в этих условиях опять возвращаются те же стрелки. Просят бойцы, бойцы поднимают старые наставления времен Великой Отечественной войны. И мы тоже взяли, отпечатали, передали. Там работа – сбережение оружия в зимнее время, работа стрелков по летящим целям. Еще некоторое время назад говорили: что вы тут достали? Это вот у нас сейчас «Торы», С-300, «Буки» – все работает. А сейчас оказывается, мобильная стрелковая группа со специальным оружием противодронным, а то и с обычными автоматами, с обычными пулеметами, она может отрабатывать по дронам очень эффективно. Вот к чему мы пришли. То есть фактически какие-то практики возвращаются 80-летней давности.

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# общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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