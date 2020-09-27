Гибель человека и карантин из-за коронавируса. В мире продолжается волна протестов

Новости мира. Массовые протесты охватили планету. Причинами многотысячных митингов стали карантинные ограничения, недовольство условиями труда, а также инциденты со стрельбой, которые привели к гибели человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Практически во всех случаях демонстрации перерастают в погромы и столкновения с полицией. Наглядный пример – США.

Массовые беспорядки в городе Луисвилл и других регионах Америки вспыхнули после того, как суд отказался выдвигать обвинения правоохранителям, причастным к инциденту с гибелью афроамериканки.

Для разгона протестующих полицейские применяли слезоточивый газ, перцовые баллончики, дубинки.

А в Чили против агрессивной толпы используют не только слезоточивый газ, но и водомёты. На улицы Сантьяго вышли десятки человек. Среди них преимущественно технические специалисты, работающие в медучреждениях.

Люди требовали от правительства такие же привилегии, какие есть у врачей и медсестер во время пандемии. В списке требований также психологическая поддержка, сокращение рабочего времени и увеличение оплачиваемого отпуска.

Наиболее агрессивные демонстранты бросали в полицейских камни. В ответ стражи порядка вынужденно применили силу и спецсредства. Началась волна задержаний.