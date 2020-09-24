«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране

Новости Израиля. Очередной локдаун: в Израиле вновь ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 25 сентября страна будет практически парализована.

Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия, где невозможно остановить производство. Продлятся такие жесткие меры минимум две недели. Премьер-министр заявил, что это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию.

23 сентября суточное число заразившихся по стране составило 6 950 человек. С начала пандемии это самый высокий показатель. Однако местные жители не согласны с такими мерами. От ограничений они устали, и уже не верят в их эффективность.