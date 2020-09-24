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«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране

24 сентября 2020 14:06
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Новости Израиля. Очередной локдаун: в Израиле вновь ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 25 сентября страна будет практически парализована.   

«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране-1

Работать будут только продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия, где невозможно остановить производство. Продлятся такие жесткие меры минимум две недели. Премьер-министр заявил, что это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию.   

23 сентября суточное число заразившихся по стране составило 6 950 человек. С начала пандемии это самый высокий показатель. Однако местные жители не согласны с такими мерами. От ограничений они устали, и уже не верят в их эффективность. 

«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране-4

Оснат Ливнат, местная жительница (Тель-Авив):  
Я думаю, что такие действия правительства нам совсем не помогают. Они это делают для себя, чтобы они могли дальше сидеть в своих креслах, а не действительно решать проблему. И это продолжается долгое время. А мы не чувствуем, что кто-то действительно заботится о нас.   

«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране-7

Талма Ботавия, местная жительница (Тель-Авив):
Я считаю, что правительство полностью дисфункционально. Я имею в виду, что ничего, что связано со страной, с гражданами, не является его приоритетом. Никто не думает о нас, я действительно ощущаю это на себе. Все эти меры, которые они ввели, реально не помогут.  

«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране-10

Израиль стал первой в мире страной, которая ввела повторный общенациональный карантин. Гражданам запретили отходить от дома дальше, чем на километр. Все рестораны, гостиницы и тренажерные залы в стране прекратили свою работу.   

# Коронавирус # Оснат Ливнат # Талма Ботавия # Фотофакт

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