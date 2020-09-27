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Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и возобновить переговоры

27 сентября 2020 13:50
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Новости Армении. Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и возобновить переговоры для разрешения конфликта. В организации отметили, что мирное урегулирование ситуации – единственный возможный вариант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и возобновить переговоры-1

Напомним, утром 27 сентября премьер-министр Армении заявил, что азербайджанские ВС начали спланированное наступление в направлении Нагорного Карабаха. Из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном страна объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Минобороны Азербайджана между тем заявили, что их армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны и контролирует ситуацию.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Фотофакт

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