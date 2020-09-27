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В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта

27 сентября 2020 14:29
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Новости Украины. В Украине приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолета АН-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта-1

В МВД страны сообщили, что данный процесс может затянуться из-за потенциальной необходимости проведения дополнительных экспертиз.

В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта-4

Бортовые самописцы воздушного судна обнаружили на месте крушения вечером 26 сентября. Расследованием причин авиакатастрофы занимается правительственная комиссия.

Напомним, учебный военный самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился 25 сентября под Чугуевом. В результате трагедии погибли 26 человек. Один боец от полученных ран скончался в больнице, еще один выжил.

В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта-7

Наиболее вероятной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Среди других версий – ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или диспетчерами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

От всего белорусского народа и от себя лично соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.

# Авиакатастрофа # Александр Лукашенко # Фотофакт

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