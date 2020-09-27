В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта

Новости Украины. В Украине приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолета АН-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолета АН-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МВД страны сообщили, что данный процесс может затянуться из-за потенциальной необходимости проведения дополнительных экспертиз.
Бортовые самописцы воздушного судна обнаружили на месте крушения вечером 26 сентября. Расследованием причин авиакатастрофы занимается правительственная комиссия.
Напомним, учебный военный самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился 25 сентября под Чугуевом. В результате трагедии погибли 26 человек. Один боец от полученных ран скончался в больнице, еще один выжил.
Наиболее вероятной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Среди других версий – ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или диспетчерами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.
От всего белорусского народа и от себя лично соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.