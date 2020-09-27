В Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолёта

Новости Украины. В Украине приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося под Харьковом военного самолета АН-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД страны сообщили, что данный процесс может затянуться из-за потенциальной необходимости проведения дополнительных экспертиз.

Бортовые самописцы воздушного судна обнаружили на месте крушения вечером 26 сентября. Расследованием причин авиакатастрофы занимается правительственная комиссия. Напомним, учебный военный самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился 25 сентября под Чугуевом. В результате трагедии погибли 26 человек. Один боец от полученных ран скончался в больнице, еще один выжил.