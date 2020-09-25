«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?

Европейские и другие страны охватили массовые акции протеста против новых ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не готовы вновь закрываться в четырех стенах, терять заработок и гадать, что будет дальше. Во французском Марселе на улицы вышли владельцы кафе и пабов. Власти обязали их закрывать двери заведений в 22 часа. Вот только о том, кто выплатит компенсацию за понесённые убытки, – не сообщили.

Жан Пьер Котенс, владелец бара (Марсель):

Мы уже заказали продукты, мой холодильник полон под завязку – на все выходные хватит. А они хотят, чтобы мы закрывались! И что мне со всем этим делать? Может быть господин Макрон оплатит мне все мои убытки, возместит потраченные деньги? Страховка не покроет все расходы. Мы уже это проходили.

А в испанском Мадриде ввели ряд ограничений на поездки в 37 регионов, где наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Граждане бурно отреагировали на запрет: мирные протесты быстро переросли в столкновения с полицией. Несколько активистов были арестованы. Стоит отметить, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано больше десяти тысяч новых случаев заболевания.

Акция против новых карантинных мер прошла накануне и в Тель-Авиве. Требуя открыть для детей школы, на площадь вышли обеспокоенные родители. Правительство Израиля действует наиболее жёстко: в стране с 25 сентября вступил в силу строжайший карантин. Закрыто всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и некоторых предприятий. Местные жители в ужасе.

Дебби Амихаи, местная жительница (Иерусалим):

Это просто позор. Никакой организованности, никакой собранности. Наше правительство понятия не имеет, что делает. Это просто эгоисты, которые думают только о себе! Сначала все шло хорошо, но потом давление властей усилилось. Причем так резко, так неожиданно. Разумное правительство так никогда бы не поступило.