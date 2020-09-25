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«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?

25 сентября 2020 14:04
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Европейские и другие страны охватили массовые акции протеста против новых ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-1

Люди не готовы вновь закрываться в четырех стенах, терять заработок и гадать, что будет дальше. Во французском Марселе на улицы вышли владельцы кафе и пабов. Власти обязали их закрывать двери заведений в 22 часа. Вот только о том, кто выплатит компенсацию за понесённые убытки, – не сообщили.  

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-4

Жан Пьер Котенс, владелец бара (Марсель):  
Мы уже заказали продукты, мой холодильник полон под завязку на все выходные хватит. А они хотят, чтобы мы закрывались! И что мне со всем этим делать? Может быть господин Макрон оплатит мне все мои убытки, возместит потраченные деньги? Страховка не покроет все расходы. Мы уже это проходили.  

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-7

А в испанском Мадриде ввели ряд ограничений на поездки в 37 регионов, где наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Граждане бурно отреагировали на запрет: мирные протесты быстро переросли в столкновения с полицией. Несколько активистов были арестованы. Стоит отметить, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано больше десяти тысяч новых случаев заболевания.  

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-10

Акция против новых карантинных мер прошла накануне и в Тель-Авиве. Требуя открыть для детей школы, на площадь вышли обеспокоенные родители. Правительство Израиля действует наиболее жёстко: в стране с 25 сентября вступил в силу строжайший карантин. Закрыто всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и некоторых предприятий. Местные жители в ужасе.  

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-13

Дебби Амихаи, местная жительница (Иерусалим):  
Это просто позор. Никакой организованности, никакой собранности. Наше правительство понятия не имеет, что делает. Это просто эгоисты, которые думают только о себе! Сначала все шло хорошо, но потом давление властей усилилось. Причем так резко, так неожиданно. Разумное правительство так никогда бы не поступило.

«Страховка не покроет все расходы». Почему европейцы против введения карантина?-16

А британцы решили воспользоваться моментом и, пока это возможно, провести вечер в кафе или баре. Премьер Соединённого Королевства распорядился закрывать все заведения после 22.00.

# Коронавирус # Жан Пьер Котенс # Дебби Амихаи # Фотофакт

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