Многочисленные акции протеста против карантина прошли в Израиле и Великобритании

Многотысячные акции протеста против карантинных ограничений продолжают охватывать многие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Израиле несколько тысяч возмущенных демонстрантов собрались возле резиденции премьера страны. Они недовольны карантином и требуют отставки правительства. Массовый митинг перерос в столкновения с полицией. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка вынужденно применили силу. Началась волна задержаний. Напомним, в Израиле действует жесткий карантин. Закрыто все, кроме аптек, продовольственных магазинов и ряда предприятий.