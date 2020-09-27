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Многочисленные акции протеста против карантина прошли в Израиле и Великобритании

27 сентября 2020 15:03
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Многотысячные акции протеста против карантинных ограничений продолжают охватывать многие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные акции протеста против карантина прошли в Израиле и Великобритании-1

Так, в Израиле несколько тысяч возмущенных демонстрантов собрались возле резиденции премьера страны. Они недовольны карантином и требуют отставки правительства. Массовый митинг перерос в столкновения с полицией. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка вынужденно применили силу. Началась волна задержаний.

Напомним, в Израиле действует жесткий карантин. Закрыто все, кроме аптек, продовольственных магазинов и ряда предприятий.

Многочисленные акции протеста против карантина прошли в Израиле и Великобритании-4

Недовольны карантином также британцы. Многочисленная акция протеста состоялась на Трафальгарской площади в Лондоне. Полицейские разогнали демонстрацию, поскольку митингующие не соблюдали социальную дистанцию. 10 человек арестованы. В списке пострадавших как минимум четверо правоохранителей и несколько демонстрантов.

# Коронавирус # Фотофакт

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