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«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина

24 сентября 2020 19:50
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Новости мира. На фоне ухудшения эпидситуации в Израиле вновь ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже 25 сентября страна будет практически полностью парализована. Работать смогут лишь продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия.  

«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране

«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина-1

Очередные жесткие меры вызвали волну возмущения жителей. Люди устали от ограничений и уже не верят в их эффективность. 

«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина-4

Натаниэль Лави, адвокат:  
Я думаю, что правительство вводит необоснованные ограничения, которые совершенно не помогут в борьбе с распространением инфекции. И это, конечно, не может не огорчать. Я готов соблюдать любые меры предосторожности, но только в рамках разумного. И я не вижу никакой логики в том режиме, который ввели наши власти.  

«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина-7

Не согласны с ограничениями и жители Европы. Так, власти французского Марселя, ставшего эпицентром новой вспышки коронавируса в стране, готовы объявить полную изоляцию. Уже со следующей недели жесткие меры блокировки начнут действовать во многих крупных городах Пятой республики.   

«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина-10

Селин Вьел, жительница Парижа:  
Я считаю, что это уже слишком. Мне кажется, наше правительство в растерянности. Власти просто не справляются в сложившейся критической ситуации. Конечно, это тяжелое время для всех нас. Но хуже всего сейчас приходится ресторанному бизнесу, фитнес-центрам и магазинам.  

# Коронавирус # Натаниэль Лави # Селин Вьел # Фотофакт

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