«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина
Новости мира. На фоне ухудшения эпидситуации в Израиле вновь ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 25 сентября страна будет практически полностью парализована. Работать смогут лишь продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия.
«Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране
Очередные жесткие меры вызвали волну возмущения жителей. Люди устали от ограничений и уже не верят в их эффективность.
Натаниэль Лави, адвокат:
Я думаю, что правительство вводит необоснованные ограничения, которые совершенно не помогут в борьбе с распространением инфекции. И это, конечно, не может не огорчать. Я готов соблюдать любые меры предосторожности, но только в рамках разумного. И я не вижу никакой логики в том режиме, который ввели наши власти.
Не согласны с ограничениями и жители Европы. Так, власти французского Марселя, ставшего эпицентром новой вспышки коронавируса в стране, готовы объявить полную изоляцию. Уже со следующей недели жесткие меры блокировки начнут действовать во многих крупных городах Пятой республики.
Селин Вьел, жительница Парижа:
Я считаю, что это уже слишком. Мне кажется, наше правительство в растерянности. Власти просто не справляются в сложившейся критической ситуации. Конечно, это тяжелое время для всех нас. Но хуже всего сейчас приходится ресторанному бизнесу, фитнес-центрам и магазинам.