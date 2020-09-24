«Правительство вводит необоснованные ограничения». Как жители разных стран реагируют на ужесточение карантина

Новости мира. На фоне ухудшения эпидситуации в Израиле вновь ужесточают карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 25 сентября страна будет практически полностью парализована. Работать смогут лишь продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия. «Никто не думает о нас». Жители Израиля высказались об ужесточении карантина в стране

Очередные жесткие меры вызвали волну возмущения жителей. Люди устали от ограничений и уже не верят в их эффективность.

Натаниэль Лави, адвокат:

Я думаю, что правительство вводит необоснованные ограничения, которые совершенно не помогут в борьбе с распространением инфекции. И это, конечно, не может не огорчать. Я готов соблюдать любые меры предосторожности, но только в рамках разумного. И я не вижу никакой логики в том режиме, который ввели наши власти.

Не согласны с ограничениями и жители Европы. Так, власти французского Марселя, ставшего эпицентром новой вспышки коронавируса в стране, готовы объявить полную изоляцию. Уже со следующей недели жесткие меры блокировки начнут действовать во многих крупных городах Пятой республики.