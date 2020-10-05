Генсек НАТО: внимательно следим за ситуацией в Карабахе, стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна вернется к режиму прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Это произойдет в случае, если Армения предоставит график вывода своих войск из региона.
Обращение президента к нации транслировалось по азербайджанскому телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, боевые действия в этом регионе идут четвертый день. Под ракетными обстрелами продолжает находиться город Степанакерт. Сообщается, что азербайджанская сторона к этому моменту потеряла более 3000 человек. В обеих странах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Тем временем международные организации, главы государств призывают участников конфликта начать диалог.
В очередной раз приходится отмечать: вот что бывает после политических потрясений, когда в результате мирной революции государство ослабевает, и спустя какое-то время ситуация становится в прямом смысле взрывоопасной. Либо внутри страны, либо по периметру ее границ.
Тему продолжит Дмитрий Боярович.
Кухня полностью разрушена, полностью. Просто посмотрите на это.
Так после авиаударов выглядит город Степанакерт. В этом здании еще три дня назад жили люди. Теперь это руины. Выбиты стекла, двери, полуразрушены стены. Похожая участь настигла многие постройки. Закрыты, если уцелели, почти все магазины. А сигнал воздушной тревоги здесь звучит каждые 20 минут.
Ночью и утром на линии соприкосновения войск не утихали тяжелые бои. Участники конфликта несут потери и заявляют о жертвах с обеих сторон. Огнем тяжелой артиллерии, атаками с воздуха, в частности, как сообщает армянская сторона, кассетными бомбами повреждена ключевая инфраструктура. Удары приходятся на больницы, школы, детские дома. Горожане покидают свои дома. В то же время мужчинам, гражданам непризнанной республики, выезжать из Нагорного Карабаха запрещено.
Мингячевир, Шуша, Гянджа – атакам подвергаются десятки городов как с одной, так и с другой стороны. Каждый раз ракетные обстрелы заканчиваются разрушениями, ранениями и смертями мирных жителей. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах своей территории.
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Мировая общественность призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог. Так, Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. А главы МИД России, Франции и США готовят специальное заявление.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Мы очень внимательно следим за ситуацией в Карабахе. Стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно. Нужно приложить все усилия для того, чтобы прийти путем переговоров к мирному решению.
Эскалация конфликта, который тянется еще с начала 1990-х, началась больше недели назад. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня. В странах объявлено военное положение. Как долго продлится противостояние, неизвестно, ведь стороны игнорируют призывы к диалогу. Между тем число жертв продолжает расти.