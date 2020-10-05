Генсек НАТО: внимательно следим за ситуацией в Карабахе, стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна вернется к режиму прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Это произойдет в случае, если Армения предоставит график вывода своих войск из региона. Обращение президента к нации транслировалось по азербайджанскому телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, боевые действия в этом регионе идут четвертый день. Под ракетными обстрелами продолжает находиться город Степанакерт. Сообщается, что азербайджанская сторона к этому моменту потеряла более 3000 человек. В обеих странах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Тем временем международные организации, главы государств призывают участников конфликта начать диалог.

В очередной раз приходится отмечать: вот что бывает после политических потрясений, когда в результате мирной революции государство ослабевает, и спустя какое-то время ситуация становится в прямом смысле взрывоопасной. Либо внутри страны, либо по периметру ее границ. Тему продолжит Дмитрий Боярович.

Кухня полностью разрушена, полностью. Просто посмотрите на это.

Так после авиаударов выглядит город Степанакерт. В этом здании еще три дня назад жили люди. Теперь это руины. Выбиты стекла, двери, полуразрушены стены. Похожая участь настигла многие постройки. Закрыты, если уцелели, почти все магазины. А сигнал воздушной тревоги здесь звучит каждые 20 минут.

Ночью и утром на линии соприкосновения войск не утихали тяжелые бои. Участники конфликта несут потери и заявляют о жертвах с обеих сторон. Огнем тяжелой артиллерии, атаками с воздуха, в частности, как сообщает армянская сторона, кассетными бомбами повреждена ключевая инфраструктура. Удары приходятся на больницы, школы, детские дома. Горожане покидают свои дома. В то же время мужчинам, гражданам непризнанной республики, выезжать из Нагорного Карабаха запрещено.

Мировая общественность призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог. Так, Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. А главы МИД России, Франции и США готовят специальное заявление.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Мы очень внимательно следим за ситуацией в Карабахе. Стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно. Нужно приложить все усилия для того, чтобы прийти путем переговоров к мирному решению.