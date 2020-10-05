Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе

Тревожные новости приходят из Нагорного Карабаха. Боевые действия этим утром возобновились. Ракетные обстрелы продолжают сотрясать город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировая общественность призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог. Так, Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов. По данным организации, огнем тяжелой артиллерии и атаками с воздуха, включая ракеты, разрушены или повреждены сотни домов и ключевая инфраструктура. В их числе – больницы и школы. Пострадали дороги, источники подачи газа, электроснабжения и связи. Красный Крест призывает принять срочные меры по защите мирного населения.

Мартин Шуэпп, региональный директор Международного комитета Красного Креста:

Мы [МККК] решительно осуждаем неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений.

Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

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