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Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе

05 октября 2020 12:19
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Тревожные новости приходят из Нагорного Карабаха. Боевые действия этим утром возобновились. Ракетные обстрелы продолжают сотрясать город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе-1

Мировая общественность призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог. Так, Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов. По данным организации, огнем тяжелой артиллерии и атаками с воздуха, включая ракеты, разрушены или повреждены сотни домов и ключевая инфраструктура. В их числе – больницы и школы. Пострадали дороги, источники подачи газа, электроснабжения и связи. Красный Крест призывает принять срочные меры по защите мирного населения.

Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе-4

Мартин Шуэпп, региональный директор Международного комитета Красного Креста:
Мы [МККК] решительно осуждаем неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений.

Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Мартин Шуэпп # Фотофакт

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