Военные действия в Нагорном Карабахе. Заявления от Армении и Азербайджана

Тревожные новости приходят из Нагорного Карабаха. Боевые действия этим утром возобновились. Ракетные обстрелы продолжают сотрясать город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тревожные новости приходят из Нагорного Карабаха. Боевые действия этим утром возобновились. Ракетные обстрелы продолжают сотрясать город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что сигнал тревоги в городе на протяжении нескольких суток звучит десятки раз в день. Закрыты практически все магазины. Степанакерт покинула большая часть иностранных журналистов. В течение ночи и утром на линии соприкосновения войск не утихали тяжелые бои. Участники конфликта несут потери и заявляют о жертвах с обеих сторон. Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население. Жителей призывают покинуть свои дома. На данный момент обстрелу подвергаются и другие города.
Вы живете здесь одна?
Местная жительница:
Нет, я живу здесь с мужем и матерью.
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Давид Тоноян, министр обороны Армении:
Если военная или политическая элита Азербайджана считает допустимым нападение на Степанакерт, Гадрут, Мартакерт, Мартуни и другие гражданские населенные пункты, армия обороны Карабаха ответит незамедлительно и с серьезными последствиями для Азербайджана.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие – Вооруженные Силы Армении, безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли.
Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.
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