Военные действия в Нагорном Карабахе. Заявления от Армении и Азербайджана

Тревожные новости приходят из Нагорного Карабаха. Боевые действия этим утром возобновились. Ракетные обстрелы продолжают сотрясать город Степанакерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что сигнал тревоги в городе на протяжении нескольких суток звучит десятки раз в день. Закрыты практически все магазины. Степанакерт покинула большая часть иностранных журналистов. В течение ночи и утром на линии соприкосновения войск не утихали тяжелые бои. Участники конфликта несут потери и заявляют о жертвах с обеих сторон. Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население. Жителей призывают покинуть свои дома. На данный момент обстрелу подвергаются и другие города.

Вы живете здесь одна? Местная жительница:

Нет, я живу здесь с мужем и матерью. Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе

Давид Тоноян, министр обороны Армении:

Если военная или политическая элита Азербайджана считает допустимым нападение на Степанакерт, Гадрут, Мартакерт, Мартуни и другие гражданские населенные пункты, армия обороны Карабаха ответит незамедлительно и с серьезными последствиями для Азербайджана.