Гайдукевич об операции ВСУ в Курской области: очевидно, что Россия победит

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ: Для меня очевидно, что Россия победит, мы победим, Союзное государство победит. Понятно, что нападение на Курскую область, терроризм, экстремизм, он связан с тем, что Запад хочет войну продлить. Они любой ценой хотят втянуть в эту войну как можно больше стран. Они провоцируют Россию на очень жесткий ответ. Они напрямую хотят, чтобы участвовали натовские войска. Это сейчас о киевском режиме. Киевский режим мечтает, чтобы НАТО более активно участвовало в боевых действиях, потому что они не видят других для себя перспектив продолжения этой войны. Но еще они хотят денег. Они показывают этим нападением: мы еще что-то можем, мы еще можем, дайте нам что-то, помогите нам.

С точки зрения военной. Очевидно, что это никакого смысла не имеет. Очевидно, что никаких целей достигнуто не будет. Я ко всем россиянам хочу обратиться, ко всем белорусам. Война это не комикс. Надо поддерживать наших военных, надо поддерживать силовиков и понимать, что ничего за день-два не бывает. Это война. Это террористы. Они рассредоточились. Их надо ловить, вылавливать. Огромные деньги на это ушли. Сколько сил на это бросило. И Россия очень адекватно, сильно отвечает. Мы это видим. Мы прекрасно понимаем, что Запад пишет сценарий. Они бы хотели, чтобы Россия действовала по тому сценарию, который Запад написал. Россия действует по своему сценарию. Беларусь по своему. И лучшее, что мы можем делать вот в это время, это поддерживать своих, поддерживать их, верить в них. И это самое главное.

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