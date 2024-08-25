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В Германии задержан подозреваемый в нападении с ножом

25 августа 2024 13:40
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Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении с ножом, которое произошло в Золингене на Дне города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии задержан подозреваемый в нападении с ножом-2

По информации СМИ, сириец сдался сам, после того как почти 30 часов скрывался от стражей правопорядка. Известно, что нападавшему 26 лет. Не так давно он приехал в ФРГ и подал заявление на предоставление убежища. В доме для беженцев, где проживал подозреваемый, спецслужбы провели обыск и нашли ряд доказательств причастности к произошедшему. Однако о чем именно идет речь, не сообщается.

В результате нападения три человека погибли, восемь получили ранения. Праздник города, который должен был продлиться трое суток, пришлось отменить.

# ЧП

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