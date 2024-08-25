В Германии задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении с ножом, которое произошло в Золингене на Дне города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации СМИ, сириец сдался сам, после того как почти 30 часов скрывался от стражей правопорядка. Известно, что нападавшему 26 лет. Не так давно он приехал в ФРГ и подал заявление на предоставление убежища. В доме для беженцев, где проживал подозреваемый, спецслужбы провели обыск и нашли ряд доказательств причастности к произошедшему. Однако о чем именно идет речь, не сообщается.

В результате нападения три человека погибли, восемь получили ранения. Праздник города, который должен был продлиться трое суток, пришлось отменить.